Juventus, Giuntoli: “Bonucci fuori? Dietro non faremo acquisti. La verità su Lukaku”

Il direttore tecnico bianconero si è presentato ai cronisti presenti e ha fatto il punto sul mercato in conferenza stampa.

Dopo l'annuncio dell'avvio della sua avventura a Torino, il Football Director della Vecchia Signora Cristiano Giuntoli si è presentato in conferenza stampa, non nascondendo gli obiettivi per la stagione che si appresta a cominciare, facendo inoltre il punto sul mercato.