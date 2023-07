Calciomercato Inter, situazione Lukaku: dietrofront Romelu e muro nerazzurro alzato

Un giocatore trentenne non può valere i 115 milioni investiti due sessioni estive addietro. Nonostante ciò, la società inglese punta a guadagnarci almeno 40. Resta da capire solamente una cosa: a chi cederlo? La compagine meneghina sembra non volerne più sapere di Romelu Lukaku! Si è sentita tradita e sta già guardando altrove per il ruolo di attaccante. Il segno di una storia finita male, che lascerà l'amaro in bocca a tutti, soprattutto all'attaccante che fino a poche settimane fa indossava la novanta nerazzurra.