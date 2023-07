Calciomercato Inter, bivio Lukaku: gap Zhang-Chelsea, scelta di Romelu e Juventus…

Punta di diamante della compagine di Conte che ha sbaragliato la concorrenza nella stagione 2020-2021, conquistando meritatamente lo scudetto ed il titolo di vice-capocannoniere di quel torneo. Il bomber belga anche nella scorsa stagione - infortuni a parte - si è fatto apprezzare per abnegazione e amore per la maglia, oltre che per le sue note qualità da attaccante importante. Il suo ritorno in nerazzurro - in questo caso - alla corte di Simone Inzaghi non ha portato completamente gli effetti sperati, ma quelli sufficienti per convincere Zhang a voler patrimonializzare sotto il profilo tecnico e finanziario il bomber che ha griffato quattordici reti e sette assist in trentasette gare la stagione scorsa dell'Inter.