Inter, Lukaku e l’amarezza Champions: “Ko col Manchester City? Sensazione di me**a”

Protagonista sfortunato della finale di Champions League tra Manchester City ed Inter, Romelu Lukaku non ha ancora smaltito la delusione per il ko di misura subito dalla squadra di Inzaghi contro la compagine di Pep Guardiola. Una buona Inter, solida, intensa e pungente, specie nella ripresa. Frazione di gioco in cui ha spaventato più volte Stones e compagni, prima e dopo il vantaggio citizens firmato da Rodri. Proprio Lukaku ha fallito una clamorosa occasione, dopo lo spreco di Lautaro Martinez e la traversa di Di Marco, non angolando a sufficienza un comodo colpo di testa da ottima posizione dopo la torre perfetta di Gosens. Il bomber belga è comunque stato tra gli elementi più incisivi e brillanti del finale di stagione nerazzurro, l'ex Manchester United rompe il silenzio per ringraziare i tifosi e tornare sul sogno infranto della Champions League, manifestando al contempo rinnovate ambizioni e baldanzosi propositi di rivalsa per il futuro dell'Inter. Di seguito le parole dell'attaccante pubblicate sul proprio account Instagram.