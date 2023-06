Manchester City-Inter, finale Champions batte Pornhub: crollo di visite in Italia

A livello di traffico, in Italia ed in Inghilterra, l'andamento è stato molto simile: il traffico in Italia ha cominciato a crollare intorno alle ore 19:00, così come nel Regno Unito. Il picco è stato registrato, invece, intorno alle ore 23:00: l'Italia con -31% e UK -17%. A seguire, gli accessi sono aumentati, fino a raggiungere livelli oltre la media intorno all'1:00. In Italia, in particolare, il picco registrato è stato +17%.