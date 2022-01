Calciomercato Juventus, gli occhi del Liverpool su Dybala: Klopp studia il colpo

Il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo per l'attuale attaccante della Juventus, Paulo Dybala

"Paulo Dybala rinnoverà con la Juventus ?". E' questa la domanda che si aggira con maggior frequenza tra i vicoli più disparati del capoluogo piemontese. L'ex calciatore del Palermo non ha al momento manifestato la volontà di separarsi dalla causa bianconera ma, qualora il club di Agnelli dovesse davvero decidere di giocare al ribasso nei prossimi incontri in programma a febbraio, il futuro della Joya potrebbe materializzarsi lontano dalla corte di Massimiliano Allegri .

Il contratto del jolly offensivo classe 1993 scade il 30/06/2022 e l'opzione di poter avvalersi a parametro zero delle prestazioni di un fuoriclasse come Dybala stuzzica i palati fini di dirigenti e allenatori. Nel corso della corrente stagione agonistica, l'ex calciatore rosanero ha racimolato un totale di 23 presenze con la maglia bianconera tra campionato, Coppa Italia , Supercoppa e Champions League , riuscendo ad incidere con 11 reti e 5 assist.

Secondo quanto riportato da Sportitalia, il Liverpool di Jurgen Klopp avrebbe effettuato un sondaggio esplorativo con l'entourage dell'attuale attaccante della Juventus. In caso di fumata nera con il club di Angelli, la Joya potrebbe prendere in considerazione un trasferimento ai Reds. Sulle tracce di Dybala resta vigile anche l'Inter con Beppe Marotta che ha così commentato la fattibilità dell'operazione nel pre partita degli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Empoli: ""Interesse per Dybala? Quando un giocatore del suo valore si avvicina a scadenza è normale sia accostato a club importanti e che vi siano queste fantasie, suggestioni. Il management deve essere molto ambizioso per andare a cercare calciatori e alzare l'asticella, anche se poi non si riesce. Il reparto offensivo ci dà garanzie per il futuro, ed Inzaghi è contento di avere quei quattro davanti". Seguiranno ulteriori aggiornamenti...