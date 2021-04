Calciomercato Juventus, Dybala ai saluti? La strategia dell’Atletico Madrid per l’ex Palermo

Paulo Dybala resterà alla Juventus?

Uno dei rebus più gettonati della prossima sessione estiva di calciomercato sarà la permanenza (o meno) in bianconero del talento argentino classe 93′. Senso del gol, tecnicismi allo stato puro, impatto devastante e un sinistro dalle mille e più sfumature. Talento scoperto da Maurizio Zamparini, valorizzato dal Palermo e sbocciato nella franchigia torinese. Una stagione al di sotto di aspettative e previsioni ha, però, invischiato la Joya al centro di una bufera mediatica implacabile circa voci ed ipotesi che hanno come oggetto il futuro dell’ex rosanero.

Sono diversi i nodi da sciogliere nel reparto più avanzato della compagine torinese. Da Cristiano Ronaldo, passando per Alvaro Morata e Paulo Dybala. Il club bianconero non sa ancora se prenderà parte alla prossima Champions League e, pertanto, il lavoro del ds Fabio Paratici è reso più complicato in ottica di programmazione e allestimento di un organico che possa competere ad alti livelli nella prossima stagione agonistica. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano Tuttosport, un opzione plausibile per il futuro della Joya argentina potrebbe chiamarsi Atletico Madrid. Il club spagnolo avrebbe proposto uno scambio alla Juventus tra lo stesso Alvaro Morata – attualmente in prestito alla formazione di Andrea Pirlo – e Dybala che potrebbe così andare a completare il tandem offensivo dei Colchoneros con Joao Felix e Luis Suarez.

Un’altra opzione potrebbe vedere Dybala coinvolto in uno scambio con l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi. Voce di calciomercato ricorrente che potrebbe sembrare plausibile per la volontà dell’attuale attaccante del Paris Saint Germain di tornare in Italia dopo la lunga esperienza tre le file nerazzurre.

Seguiranno aggiornamenti..