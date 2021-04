Juventus, insulti shock a Pirlo e suo figlio: “Dovete morire”. Lo sfogo del 17enne…

Grave episodio, quello accaduto in queste ore, al figlio di Andrea Pirlo.

Prosegue l’opaca annata della Juventus che, proprio ieri, ha pareggiato contro la Fiorentina complicando la propria posizione in classifica. Un’ennesima prova incolore che non ha lasciato indifferenti i tifosi, scatenati dopo l’1-1 contro la viola, consci di quanto sia in salita la strada per la qualificazione alla prossima Champions. Ma a finire in particolare modo nel mirino dei supporters bianconeri è stato il tecnico Andrea Pirlo, ritenuto tra i responsabili della brutta stagione della Juventus. L’allenatore, proprio in queste ore, è divenuto oggetto di critiche insieme al figlio Nicolò: insultato tramite social con messaggi shock.

“Devi morire insieme a tuo padre“. È il vergognoso messaggio ricevuto da Niccolò Pirlo e denunciato dallo stesso attraverso i propri profili social.

“Io non sono una persona che giudica, ognuno ha il diritto di poter dire ciò che vuole. Ho 17 anni e quotidianamente ricevo messaggi di questo tipo, perché sono figlio di un allenatore che probabilmente, come è giusto che sia, può non piacere”, ha scritto il figlio del tecnico bianconero.