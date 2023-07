Calciomercato Frosinone, riflettori su Sokratis Papastathopoulos per la difesa

Frosinone alacremente al lavoro sul mercato al fine di allestire un organico che possa realisticamente lottare per la salvezza in Serie A nella prossima stagione. Riflettori puntati sul reparto difensivo e trattativa importante avviata

Cercasi solidità, esperienza e leadership per accrescere l'affidabilità del reparto difensivo. Il Frosinone vuole colmare le lacune in seno alla sua retroguardia per puntare dritto alla salvezza in Serie A. Molti dei protagonisti della vittoria del campionato di Serie B hanno lasciato ed altri lasceranno presto la società gialloblù. Ragion per cui, il management del club targato Stirpe si sta concentrando principalmente sul reperimento di elementi che alzino sensibilmente il livello nel reparto in sede di calciomercato.