Palermo, ok Insigne: visite mediche a Verona, firma e ritiro a Ronzone. Contratto…

Qualità, sostanza e background di assoluto rilievo in categoria. Il Palermo impreziosisce il suo roster offensivo con una pedina di notevole caratura in termini di esperienza e cifra tecnica. Roberto Insigne, jolly offensivo classe 1994, fratello del più noto Lorenzo, può virtualmente deginirsi un nuovo calciatore del club rosanero. Un'intesa con l'entourage del ragazzo già raggiunta da tempo dal direttore sportivo Leandro Rinaudo, un piccolo impasse tra Palermo, Frosinone e calciatore, su modalità e valore dell'operazione, risolto negli ultimi giorni. Due promozioni in Serie A per l'attaccante esterno di origini campane, con la maglia del Benevento nel 2019-2020, quindi il campionato trionfale con il Frosinone di Grosso in cui Insigne ha recitato da assoluto protagonista con otto reti e diversi assist vincenti. Aculeo affilato da tridente, estremo ideale in un 4-3-3 capace di ricoprire anche il ruolo di seconda punta o esterno alto con marcate propensioni offensive in altri sistemi di gioco. Estro, intensità, sostanza e risolutezza. Operazione che si chiude a titolo definitivo e certifica ulteriormente le ambizioni di vertice del Palermo targato City Football Group nella stagione che si appresta a cominciare. Contratto triennale per l'ex Parma, che svolgerà le rituali visite mediche a Verona lunedì prossimo ed apporre la firma sull'accordo con il club siciliano, per poi aggregarsi ai nuovi compagni nel ritiro di Ronzone tra martedì e mercoledì. Il classe 1994 arricchisce un reparto che ha già in Brunori, Di Mariano e il nuovo acquisto Mancuso dei punti fermi, con Soleri che permane attualmente in rosa nonostante sia oggetto di attenzione di vari club tra Serie B e big di Lega Pro. Reggiana, Sudtirol, Brescia, così come Benevento, Spal e Perugia, sono diverse le società che monitorano l'evoluzione della boa scuola Roma. La sensazione è che Soleri, al netto di stima e considerazione di allenatore ed area tecnica, potrebbe essere ritenuto sacrificabile dal club di viale del Fante, al pari di Nicola Valente, in presenza di un'offerta congrua e di un'alternativa che consenta realmente di implementare gamma e qualità di opzioni e livello nel reparto avanzato. Acquisti e cessioni che viaggiano su binari paralleli, con la dirigenza rosanero impegnata nel liberare slot nella lista over utili ad integrare pedine il più possibili funzionali al credo calcistico del tecnico. Il Palermo, chiuso felicemente l'affaire Insigne, punta a potenziare almeno con un altro innesto di lignaggio l'attacco a disposizione di Eugenio Corini. Ulteriori operazioni in entrata che diventerebbero un paio, nel caso in cui si concretizzasse la cessione di Edoardo Soleri nel reparto offensivo. Intanto il coach di Bagnolo Mella è pronto ad accogliere Roberto Insigne, il Palermo edizione 2023-2024, chiamato a competere per la promozione in Serie A, prende sempre più forma.