Calciomercato Feralpisalò, fatta per l’arrivo dell’ex Palermo Felici dalla Triestina

Mattia Felici, esterno offensivo di Lecce e Palermo, gode ancora di diversi estimatori tra operatori di mercato e addetti ai lavori. Tra i protagonisti della promozione dalla Serie D alla C del nuovo Palermo targato Dario Mirri sotto la guida di Rosario Pergolizzi, il ragazzo non si è poi ripetuto in termini di qualità e continuità di rendimento nelle stagioni successive specialmente nella propria seconda esperienza in Sicilia in Lega Pro, finendo ai margini del progetto del tecnico Silvio Baldini.