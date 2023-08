Calciomercato Catania, nel mirino c’è Palazzi. L’ex Palermo conteso anche dal Cesena

Il Catania studia un colpo d'alto livello per la Serie C. Il club etneo si starebbe interessando ad un ex calciatore del Palermo.

Mediagol ⚽️

Nome nuovo per rinforzare la propria zona nevralgica. Il Catania, tornato in Serie C dopo un anno di semiprofessionismo in D, non nasconde ambizioni importanti in vista del prossimo campionato.