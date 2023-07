Calciomercato Bari, è fatta per Menez: l’ex Reggina resta in B e va da Mignani

Il Bari di Mignani non scherza in attacco. Partito Antenucci, l'ex Milan e Roma Menez è pronto a prendere il suo posto.

Dopo la partenza di Mirco Antenucci che è tornato a vestire la maglia della SPAL , il Bari è alla ricerca di un nuovo attaccante di esperienza che possa guidare la squadra biancorossa per ritentare la scalata verso la Serie A , mancata per una questione di minuti nella scorsa stagione con la finale playoff persa contro il Cagliari .

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la compagine guidata da Michele Mignani in panchina è pronta ad accogliere Jeremy Menez come nuovo attaccante. L'ex giocatore di Milan e Paris Saint Germain tra le altre, dopo aver detto definitivamente addio alla Reggina è pronto a proseguire la sua carriera in Italia, ancora una volta in Serie B. Martedì sono previste le visite mediche del francese, poi diventerà - con ogni probabilità - un giocatore del Bari. Seguiranno aggiornamenti, in attesa dell'ufficialità.