Calciomercato Ascoli, sfuma il trasferimento a zero di El Kaddouri. La situazione

Le strade tra El Kaddouri e l'Ascoli non sembrano più destinate ad incrociarsi. L'ex Napoli resta dunque disponibile a parametro zero.

L'Ascoli sembrava aver puntato fortemente Omar El Kaddouri , vecchia conoscenza di alcuni club italiani come Brescia e Napoli. Reduce da sei stagioni al PAOK in Grecia, il centrocampista marocchino è alla ricerca di una nuova avventura e di un possibile ritorno nel "Bel Paese" dopo sei anni di assenza dall'ultima esperienza ad Empoli.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sportitalia, l'affare che sembrava in dirittura d'arrivo sarebbe sfumato nelle recenti ore. Sarebbe mancata la giusta intesa tra le due parti per quanto riguarda l'ingaggio, con il centrocampista classe 1990 che resta dunque un profilo disponibile nella lista svincolati per altri club desiderosi di rinforzare la propria zona nevralgica. Per quanto riguarda il club marchigiano, è possibile che la formazione di William Viali resti con l'attuale organico immutato fino al calciomercato di gennaio.