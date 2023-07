Ag. Desplanches: “Palermo? Può giocarsi il posto. Sagramola top, lite con Zamparini…”

"Ha giocato poco da titolare prima dei Mondiali Under 20 con l’Italia? Nelle formazioni del Settore giovanile del Milan é sempre stato il primo portiere, quando é arrivato a Vicenza c’era un titolare che stava facendo bene, le cose andavano per il verso giusto alla squadra e non ha trovato molto spazio. Un rischio per un 2003 fare il dodicesimo a Palermo? Noi siamo convinti che abbia i mezzi tecnici col tempo per mostrare il suo valore e giocarsi il posto, arriva in ritiro solo adesso ed é normale che presumibilmente parta titolare Pigliacelli. Lui ha pazienza e voglia di affermarsi, ha già dimostrato con la maglia azzurra in Argentina cosa é capace di fare. Desplanches é stato un valore aggiunto per l’Italia Under 20 che ha raggiunto la finale. Sagramola ha fatto di tutto per valorizzare il suo patrimonio tecnico e finanziario, ottenendo il massimo per il Vicenza. Chiaramente, Rinaldo sa che Palermo é una piazza ed un’occasione fantastica per il ragazzo, ma non si è certo ammorbidito nella trattativa pur essendo legato al club rosanero in cui ha operato con brillantezza e professionalità per tanti anni. Zamparini era una persona competente ed intelligente, vittima ogni tanto di qualche scatto d’ira. Ricordo che litigammo per i gemelli Filippini che portai io a Palermo e furono decisovi per la promozione in A. Poi non li volle più e si trasferirono entrambi alla Lazio. L’obiettivo del Palermo con il City Group é la Serie A, poi pianificare la scalata nelle zone nobili della classifica e tornare magari a disputare le competizioni europee. La Serie B 2023-3024 sarà un torneo duro, equilibrato e competitivo. Il club rosanero ha comunque tutte le carte in regola per giocarsi la promozione."