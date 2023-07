Ag. Desplanches-Mediagol: “Milan e Donnarumma, ecco Sebastiano. Come Ederson…”

Il Palermo targato City Football Group, che punta al ritorno in Serie A nella prossima stagione, ha individuato in Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 scuola Milan, un prospetto dal talento cristallino e dal sicuro avvenire, sul quale investire in chiave presente ed in ottica futura. Ultima stagione in prestito al Trento, cartellino di proprietà del Vicenza, il giovane estremo difensore ha conquistato il Guanto d'Oro negli ultimi Mondiali Under 20 in Argentina. Miglior interprete del ruolo, per continuità e qualità di rendimento nell'Italia di Nunziata, capace di impressionare positivamente operatori di mercato e addetti ai lavori, giungendo fino alla finale prima di vedere infranto il sogno iridato contro l'Uruguay.