ACR Messina, colpo Fazzi: l’ex Padova già disponibile per il derby col Palermo

Colpo di mercato dell'ACR Messina. Ingaggiato l'esperto centrocampista ex Padova, Nicolò Fazzi. Per lo svincolato classe 1996, che vanta oltre 100 presenze tra serie A e Serie B, contratto biennale. Sarà già a disposizione per il derby col Palermo

⚽️

L'ACR Messina è proiettato a rendere competitiva la rosa guidata dal tecnico campano Salvatore Sullo. I peloritani, impegnati nel Girone C di Serie C, rappresentano una valida outsider in grado di ribaltare i favori del pronostico che vedono Catanzaro, Palermo, Bari e Avellino come le quattro sorelle che, sulla carta, dovrebbero contendersi la promozione in Serie B.

Dopo le firme sui contratti di David Milinkovic e Ante Vukusic nel corso dell'ultimo giorno della sessione estiva di calciomercato 2021-2022, quest'oggi la dirigenza giallorossa ha portato a termine un altro trasferimento in entrata, assicurandosi le prestazioni dello svincolato Nicolò Fazzi, centrocampista ex Sambenedettese e Padova attualmente svincolato. Il classe 1995, che vanta oltre cento presenze tra Serie A e Serie B è sicuramente un profilo di livello volto ad arricchire l'organico a disposizione del tecnico Sullo. Il ventiseienne esterno ha firmato un contratto che lo legherà al club peloritano per le prossime due stagioni e sarà già disponibile per il derby contro il Palermo di Giacomo Filippi in programma sabato 4 settembre alle ore 17.30, allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia (LEGGI QUI).