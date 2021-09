Serie C su Sky: la 2a giornata di Lega Pro per gli abbonati al pacchetto calcio

Serie C visibile anche per gli abbonati al pacchetto calcio di Sky Sport. Otto match di Lega Pro per giornata oltre ad essere visibili sulla piattaforma streaming Eleven Sports saranno fruibili tramite la nota emittente satellitare

⚽️

Ecco le otto gare di Serie C che saranno visibili sia sulla piattaforma streaming Eleven Sports che su Sky reo rinnovo della partnership tra la Lega Pro e la nota emittente satellitare.

SABATO 4 SETTEMBRE 2021

GIRONE A

PADOVA - PERGOLETTESE Ore 17.30 Eleven OTT - Sky Sport 252 (Satellitare) - Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

PRO SESTO - PRO VERCELLI Ore 17.30 Eleven OTT - Sky Sport 253 (Satellitare) - Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

GIRONE C

ACR MESSINA - PALERMO Ore 17.30 Eleven OTT - Sky Sport 251 (Satellitare) - Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

CATANIA - FIDELIS ANDRIA Ore 20.30 Eleven OTT - Sky Sport 251 (Satellitare) - Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)

JUVE STABIA - AVELLINO Ore 20.30 Eleven OTT - Sky Sport 252 (Satellitare) - Sky Sport 486 (Digitale Terrestre)

CAMPOBASSO - TARANTO Ore 20.30 Eleven OTT - Sky Sport 253 (Satellitare) - Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

GIRONE B

CARRARESE - PESCARA Ore 17.30 Eleven OTT - Sky Sport 251 (Satellitare) - Sky Sport 484 (Digitale Terrestre)

LUCCHESE - CESENA Ore 17.30 Eleven OTT - Sky Sport 252 (Satellitare) - Sky Sport 485 (Digitale Terrestre)