Milan-Cagliari, Pavoletti: “Conquistiamo questa salvezza e saremo fratelli per sempre!”

Leonardo Pavoletti il vero trascinatore del Cagliari.

L’attaccante della compagine sarda nelle ultime uscite è stato uno dei protagonisti dei rossoblù mettendo a segno in particolare una rete importante nella vittoria per 3-1 in casa del Benevento. Il centravanti toscano di Leonardo Semplici, durante l’intervista concessa a Radiolina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“Diciamo che ci avevano fatto veramente il funerale. Non voglio dire ingiustamente, ce la siamo cercata tante volte. Però, nel momento critico, ci sono due cose da fare: o scappi e sfracelli una squadra, o fai l’uomo e rimani a combattere. Noi, per fortuna, abbiamo scelto la seconda e stiamo facendo cose incredibili. Sono veramente fiero della squadra: abbiamo riunito uomini, non calciatori. Certe partite le vinci con gli uomini, non è più la tecnica o altro, è il cuore che ti unisce al compagno. Se conquisteremo questa salvezza saremo fratelli per tutta la vita perché è un’impresa che credo pochissime squadre abbiano fatto nella storia. Milan? Noi ora ce le godiamo tutte le partite. Il Milan ha un obiettivo, ma noi abbiamo dimostrato che ci siamo e con quell’atteggiamento lì anche il Milan si renderà conto che incontrare il Cagliari ora non è facile. Poi il calcio va come deve andare, però siamo sicuri che faremo una grande prestazione. Vogliamo chiudere la pratica già domenica”.