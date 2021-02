Crotone-Cagliari, prima gioia per Semplici: “Importante partire con il piede giusto, il morale della squadra..”

Leonardo Semplici inizia la sua avventura sarda con tre punti.

Serie A, 24a giornata: l’Inter non si ferma più, il Cagliari respira. Risultati e classifica

Il Cagliari espugna l’Ezio Scida e trova i primi tre punti dell’era Semplici. Vittoria dalla fondamentale importanza, ottenuta con caparbietà, grinta ed umiltà. Ad aprire le danze lo stacco magistrale di Leonardo Pavoletti, a chiuderle la rete di Joao Pedro dagli undici metri. A margine del successo rossoblu in terra calabrese Leonardo Semplici, subentrato in settimana ad Eusebio Di Francesco, ha così analizzato ai microfoni di SkySport la partita vinta contro la formazione di Giovanni Stroppa.

“Avevo voglia di rientrare, sicuramente la situazione di classifica non è delle migliori ma sono molto fiducioso per quello che dovrà essere il nostro cammino. Noi abbiamo fatto una partenza dove abbiamo avuto difficoltà ed è dovuto anche alla classifica e dal morale dei ragazzi, mi è piaciuta la reazione e la compattezza e non abbiamo preso gol dopo tanto. Sappiamo che non abbiamo fatto niente ma era importante partire con il piede giusto. Bisognava lasciarsi alle spalle il passato. Non era semplice e scontato perché ci sono delle problematiche, sotto l’aspetto mentale si dovevano recuperare“, ha concluso Leonardo Semplici.