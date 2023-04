Cagliari-Ternana, Ranieri: “Vogliamo i playoff, siamo pronti! Su Luvumbo dico…”

"È stato determinante l'apporto dei ragazzi che ci hanno creduto. Siamo passati in vantaggio e potevamo fare il secondo gol. Subito il pareggio della Ternana ci siamo spenti. Non capisco per quale motivo i ragazzi non reagiscano al gol subito. Nel secondo tempo abbiamo fatto una gran partita, siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Bene la Ternana che ha un signor attacco e sa quello che vuole. Grande parata di Radunovic su Falletti. Abbiamo fatto bene".

Sull'ingresso in campo di Luvumbo. "Luvumbo l'ho visto bene in allenamento e mi sono chiesto perché in partita non giochi cosi. Oggi Zito ha fatto una grande partita, mettendo sempre in apprensione la difesa della Ternana. Non l'ho messo dall'inizio perché volevo usarlo come freccia nel secondo tempo. L'ho visto benissimo in allenamento".