Cagliari, Ranieri: “Termino la carriera qui, sarà mio ultimo club. L’isola…”

Parola a Claudio Ranieri . Il tecnico del Cagliari - ai microfoni de "La Gazzetta dello Sport" - ha confermato la propria volontà, già espressa in precedenza, di concludere la propria carriera in Sardegna . Di seguito, le parole dell'ex allenatore di Leicester City , Roma e Sampdoria tra le altre:

"Noi non siamo la squadra di una sola città, siamo la squadra di un’intera regione. Di un’isola. Lo ripeto spesso ai giocatori. Non devono dimenticarsene mai. Terminare la carriera a Cagliari? Sì, molto probabilmente il Cagliari sarà la mia ultima squadra. Mi piace proprio come storia. Iniziare e chiudere qui in Sardegna".