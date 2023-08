Gazzetta dello Sport: “Festa Cagliari al 123′ (meritata). Lucioni un combattente”

Per il noto quotidiano sportivo "è stata una gara bella soprattutto nel primo tempo". La possibile svolta al minuto venti, con il calcio di rigore concesso dal direttore di gara Marinelli, dopo aver rivisto al monitor, su chiamata del Var, un fallo di mano in area di Mateju. "L’incerto Marinelli, chiamato al Var da Nasca, non poteva che indicare il dischetto. Dove c’era già Pavoletti, che non è nato rigorista, e, titubante, calciava male per la respinta di Pigliacelli. Pavo non è tipo che si arrende, provava ad andare a segnare, trovando prima il palo poi il corpo del combattente Lucioni. Combatte a tal punto che al 41’ in un contrasto aereo ne usciva male e per continuare c’era solo il 'turbante'. Finale rosanero, ma soprattutto di Radunovic che si opponeva alla grande a Gomes e Vasic, il talentino cresciuto nel Padova che a inserirsi è bravissimo".