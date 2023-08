Cagliari, Ranieri: “Senza promozione in Serie A sarei stato distrutto. Ho pensato…”

La scelta Cagliari -"L'insistenza del presidente Giulini, quella del figlio di Riva, poi lo stesso Riva, che ha detto: 'Claudio Ranieri è uno di noi'. A quel punto uno comincia a chiedersi: se non vengo, mi dimostro egoista. Perché non devo mettermi in gioco? Un gioco più grande di me. Perché, se non fossimo risaliti in A, sarei stato distrutto...".