Cagliari, Ranieri mette le mani sui playoff: ancora il Palermo all’orizzonte?

Dopo l'impresa in Premier League con il Leicester, le vittorie con Fiorentina e Valencia, l'attuale allenatore del Cagliari vuole scrivere ancora la storia, con il suo club rossoblù. La prima squadra tra i professionisti nel ruolo di mister, per il nativo di Testaccio. "Il suo Cagliari è reduce da tre vittorie di fila come se, dopo una crescita lenta ma costante, stesse alzando i giri del motore in vista dei playoff, dove non sono pochi quelli che considerano il Cagliari la prima favorita alla lotteria degli spareggi promozione. Certo, venerdì sera, dopo la partita di Cosenza che chiuderà il campionato dei sardi, sarebbe meglio avere in tasca il quarto posto, che permetterebbe ai rossoblù di saltare il turno preliminare dei playoff e approcciarli dalle semifinali. Ma non dipende solo dal Cagliari, il Sudtirol ha un punto di vantaggio e, impegnato in casa del Modena, potrebbe riuscire a mantenerlo dopo l’ultima uscita. Ma quel che conta è aver ridato un’anima al Cagliari, archiviando sotto la sua guida tutte le scorie di una retrocessione che la piazza ci ha messo mesi a metabolizzare, ma poi è bastato il suo nome per riportare il sereno nell’Isola. Con Ranieri i rossoblù hanno trovato quella compattezza che mancava a inizio stagione e una continuità di risultati che promette bene per il finale di stagione. Il Cagliari è molto difficile da battere. Nelle 18 gare dal suo ritorno in rossoblù, Ranieri ha perso solo a Modena e Parma, sconfitte su cui poteva esserci qualcosa da ridire ma il clan rossoblù le ha prese con un certo stile", si legge.