Cagliari, Pisacane: “Coronavirus? Restiamo uniti. Vi racconto della mia lotta contro la sindrome di Guillain-Barré”

Fabio Pisacane si racconta.

Il difensore del Cagliari, concessosi per un’intervista ai microfoni di Sky Sport, si è espresso in merito all’emergenza Coronavirus, rivelando inoltre della sua lotta contro la sindrome di Guillain-Barré, dando un’importante insegnamento sull’attuale dramma che sta vivendo il mondo: “A chi sta combattendo ora, posso dire che io all’epoca ero poco più che un bambino. La differenza la fece la mia voglia di vivere e il supporto dei miei cari. La cosa più terribile oggi è che chi lotta contro questo nemico invisibile lo deve fare nella solitudine. È una partita dura, per questo almeno idealmente dobbiamo restare uniti. Io sto vivendo questa situazione con un papà a tempo pieno anche perché di solito non riesco ad essere presente come vorrei. Leggo un po’ di ironia sul web sulla fatica di intrattenerli, ma per me non è così. Loro sono la mia gioia più grande. Vorrei che imparassero da questa esperienza quello che cerco sempre di trasmettergli: dare valore alle cose semplici”. E poi un messaggio a tutti gli italiani e non solo: “Mi auguro che questo momento insegni a tutti ciò conta di più: l’aiutarsi e l’essere altruisti. Siamo un Paese fantastico e lo stiamo dimostrando anche adesso. Sono fiducioso che usciremo più forti da questa batosta”.

