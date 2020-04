Coronavirus, La Gumina in attesa di un nuovo tampone: l’attaccante della Sampdoria poi farà rientro a Palermo

Prosegue, senza sosta, l’emergenza Coronavirus.

La pandemia da Covid-19, in queste settimane, ha delineato un quadro sanitario estremamente complesso in tutta Europa e, in particolar modo, in Italia, dove continuano a registrarsi dati drammatici – seppur in leggera ripresa – in termini di soggetti contagiati e deceduti. Il Governo, al fine di contrastare l’ulteriore diffusione del temibile virus proveniente da Wuhan, in Cina, ha adottato rigidi provvedimenti volti ad evitare assembramenti e a ridurre al minimo i contatti sociali. I provvedimenti istituzionali hanno avuto importanti ripercussioni anche sul mondo dello sport, dove le attività agonistiche sono state bloccate fino a data da destinarsi nel pieno rispetto delle norme ministeriali. Una contromisura rigorosa ma necessaria che ha messo un punto di domanda sulle sorti dei campionati.

Nel frattempo, i primi calciatori professionisti risultati positivi all’esame del tampone, iniziano lentamente a riprendersi. Tra questi, anche Antonino La Gumina: l’attaccante della Sampdoria, arrivato a gennaio nel mercato di riparazione, sta bene ma attualmente non può lasciare Genova in ottemperanza alle misure per il contenimento dell’epidemia. Prima di poter lasciare la Liguria – scrive l’odierna edizione de ‘Il Secolo XIX’ -, l’ex rosanero dovrà infatti effettuare un nuovo tampone di controllo e solo dopo che sarà accertata la negatività potrà partire per raggiungere la compagna, incinta, a Palermo, città natale del classe ’96. Il suo arrivo in Sicilia, chiaramente, coinciderebbe con una nuova quarantena di altre due settimane, ma almeno circondato dall’affetto e del calore della sua famiglia e dei suoi concittadini, in un momento storico e sociale piuttosto angosciante. Seguiranno aggiornamenti…

