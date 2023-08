Cagliari, Pavoletti: “Da Ranieri parte tutto, voglio continuità in A. Da quel gol…”

Le dichiarazioni di Cagliari di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari di Claudio Ranieri, neopromosso in Serie A. La formazione sarda è reduce dalla vittoria ai tempi supplementari sul Palermo FC di Eugenio Corini per due a uno

"E' stata un'estate molto movimentata diciamo perché abbiamo vissuto le ultime partite dei playoff in apnea. Ogni settimana poteva essere la volta buona per andare avanti, ma anche quella negativa. Poi dal 94', da quel gol, tutto scorre velocissimo fino al primo giorno del ritiro. Io sono rimasto anche a Cagliari per godermi quel mese di euforia incredibile. Poi arrivi al ritiro e dici 'è stato bellissimo ma ora parti con una nuova avventura'. Da Ranieri parte tutto e in lui ci siamo identificati, quello che non è successo da molti anni. Un leader pacato, educato e forte. Ci siamo legati tutti a lui e si pende dalle sue labbra. Volevo un'ulteriore conferma, visto che nei playoff il minutaggio era rimasto abbastanza basso e volevo un chiarimento su che Pavoletti volesse. Lo abbiamo avuto e mi ha facilitato molto la decisione di rimanere a Cagliari".