Corini: “Cagliari? Affrontato una squadra forte ma ho un rammarico. Sul percorso…”

Le dichiarazioni di Eugenio Corini in vista del match tra Bari e Palermo, valido per la prima giornata del campionato di Serie BKT, in programma venerdì diciotto agosto alle ore 20.30 allo stadio San Nicola

“Cagliari? Dipende sempre da come vai a valutare e il taglio che do alla partita lo do nei 90 minuti. Preparazione da completare, minutaggio non completo per i ragazzi. Abbiamo affrontato una squadra forte e abbiamo fatto una partita di grande livello, l’ultima palla gol l’abbiamo avuta noi con Mancuso. Subendo qualcosa ed è fisiologico, Oristanio lo abbiamo seguito anche noi ed è molto forte. Il grande rammarico è il gol del 2-1 fallo da fischiare su Soleri. Davamo per scontato che non sarebbe successo nulla e invece è successo. Il percorso mon è mai finito, sta continuando. Gli errori continueremo a farli, ne faremo meno. Sono tante le cose che dobbiamo migliorare”.