Cagliari-Parma, Ranieri: “Ci sarà da soffrire, Luvumbo ha qualità. Roma? Mourinho…”

Cosa non ha funzionato nel primo tempo? "E' andato tutto storto, non riuscivamo a prenderli perché sono molto bravi. Ci portavano a destra e sinistra e poi entravano, facevano quello che volevano. Sembravamo una squadra ombra dove non trovavamo il bandolo della matassa e noi non trovavamo le nostre giocate. Più di perdere non potevamo, questo ho detto nell'intervallo. Siamo riusciti a pareggiare e poi vincere, ma è solo la prima parte. Ci sarà da lottare e soffrire a Parma"

Luvumbo? "Ha grande qualità, gli dico sempre di calciare per fare gol, perché quello guardano tutti. Se non segni non giochi e non guadagni".

Cosa si aspetta dalla Roma domani? "Cosa vi posso dire (ride ndr). Mi fido di Mourinho, uno che le finali le vince. Mi fido di lui perché la Roma ha un grande cuore".S

Che sensazioni le ha dato la retrocessione del Leicester? "Mi è dispiaciuto tantissimo per i tifosi, veramente d'oro. Poi è il calcio, si sale e si scende".

Un pensiero sulla Sampdoria? "I tifosi blucerchiati sono unici. Mi dispiace averli vissuto poco per il Covid. Auguro loro il meglio e di ricominciare dalla B. Ma io conosco quel personaggio e a lui non gliene frega niente se va in ventisettesima serie".

Parla di Ferrero? "Non so, c'è un personaggio. Non voglio fare pubblicità a chi non merita. A prescindere dal lasciarsi bene o male"