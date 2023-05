Cagliari-Parma, Pederzoli: “A livello arbitrale serve ben altro. Rigore incredibile”

L'arbitro e i suoi assistenti vi hanno detto qualcosa? "No, in campo è normale, nessuno dà spiegazioni. Sono i fatti che contano, le spiegazioni in questo momento non mi interessano. Noi usciamo sconfitti per un episodio che grida vendetta. Questo sarà il Parma di sabato. Siamo arrabbiati e delusi ma per niente remissivi. Possiamo aggiustare questa situazione. Totale fiducia, ma grande rabbia e amarezza per quello che si è visto in campo".