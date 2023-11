Cagliari-Monza, Prati: “Dentro al progetto. Ho la fiducia del mister, a mio agio qui”

Il Cagliari pareggia la sfida contro il Monza alla Unipol Domus. Vantaggio dei rossoblù con Dossena , pareggio ospite con Maric . Al termine della sfida Matteo Prati , centrocampista dei sardi, ha parlato in sala stampa. Di seguito le dichiarazioni:

COME SI SENTE - "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, dominavamo la partita ma nel secondo tempo è uscito fuori il Monza e ci ha messo in difficoltà. Ora con la continuità che mi sta dando il mister sto entrando sempre più in forma"