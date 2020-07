Cagliari, l’ex Fabian O’Neill ricoverato: l’uruguaiano e la lotta contro la cirrosi epatica

Peggiorano le condizioni di salute di Fabian O’Neill.

L’ex idolo dei tifosi del Cagliari era stato dimesso da una clinica di Montevideo dove era stato ricoverato per cirrosi epatica. Il 46enne uruguaiano, come rivela Sky Sport, dovrà lottare contro i problemi al fegato causati dal consumo smisurato di alcol nel corso degli anni. O’Neill da anni, come ammesso da egli stesso, sta combattendo contro i propri demoni che in questo caso si sono materializzati nell’alcolismo. Il quadro clinico adesso è però peggiorato e l’ex Perugia e Cagliari sarà costretto a sperare in un trapianto come affermato dalla figlia. Adesso tutto dipenderà anche da lui che dovrà cambiare abitudini per non rischiare il tracollo, nel frattempo proseguirà il recupero nella propria casa in Uruguay.

