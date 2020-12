Cagliari-Inter, Di Francesco: “Proveremo a fare male ai nerazzurri, scenderanno in campo arrabbiati”

Il Cagliari si prepara a sfidare l’Inter, ancora sotto shock per laminazione europea.

Cagliari-Inter, Conte: “Eliminazione dolorosa, ma ora rialziamo la testa! Alla Sardegna Arena gara tosta”

I sardi stanno disputando una stagione più che positiva e vogliono continuare su questa strada, come confermato dal tecnico Eusebio Di Francesco nel corso della conferenza stampa pre-gara.

“Quanto influisce la loro eliminazione dalla Champions? Il calcio e la vita ci portano sempre a dover continuamente dimostrare: l’aspetto mentale dell’Inter mi interessa relativamente, pensando che dobbiamo pensare alla nostra forza. Non hanno passato il turno, magari sono arrabbiati: cosa ci darà maggior vantaggio? Non lo so, ma so che dobbiamo ribadire la nostra forza e pensare a noi. Il Cagliari visto contro il Verona il più equilibrato della stagione, la squadra ha difeso bene e mantenuto l’equilibrio in tutta la gara, non soltanto nel secondo tempo: credo sia stata la partita dove abbiamo avuto maggiore continuità, nonostante le assenze e la bassa età media. Noi ci proveremo. Abbiamo lavorato tanto sull’interpretazione della gara, anche in questa settimana: cercheranno probabilmente di usare soprattutto la loro forza fisica, dovremo essere bravi in questo”.

