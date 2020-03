Cagliari, il ds Carli: “Mercato lungo 4-5 mesi? Perché no. Disposto a saltare le vacanze, ma il club va tutelato”

Tante le ipotesi sul futuro del campionato di Serie A, al momento fermo a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, ha parlato delle ipotesi, messa in tavola dalla Fifa, secondo cui il calciomercato potrebbe prolungarsi per ben 4-5 mesi, unificando di fatto le sessione estiva con quella invernale. Di seguito le dichiarazioni del dirigente rossoblù, rilasciate durante un’intervista a La Gazzetta Dello Sport: “E’ ancora presto per dare una risposta definitiva ma perché no? Non nascondo che potrebbero esserci delle difficoltà organizzative, ma il mercato resta fondamentale per le società. La ripresa del campionato? Non importa quando finiremo, per me non sarebbe un problema rinunciare alle vacanze e penso che valga lo stesso per i calciatori. Distrazione a causa del mercato? E’ possibile perché non siamo abituati a queste possibilità ma i club vanno tutelati. Le società devono avere il tempo di rivalutare il proprio capitale umano. Ogni idea e proposta è ben accetta. Io sono pronto a discuterne con tutti“.

