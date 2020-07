Cagliari, Giulini: “Riapriamo gli stadi, vorrei fare regalo ai tifosi. Porte chiuse? Il rischio è uno”

Il Cagliari ha raggiunto quota 40.

Un punto conquistato ieri al “Franchi” contro la Fiorentina, che è sufficiente ad allontanare la squadra di Walter Zenga dalla zona retrocessione. Ben tredici lunghezze, infatti, separano dalla terzultima i rossoblù, che con sette gare alla fine del campionato possono dormire sonni tranquilli, godendosi l’undicesimo posto nella classifica di Serie A.

A commentare il momento positivo che gli isolani stanno vivendo, in un’intervista al sito ufficiale del club, Tommaso Giulini: “Devo fare i complimenti alla squadra, ha ottenuto questo risultato con sette giornate di anticipo e con grande sacrificio. Adesso abbiamo ancora sette partite da giocare, ci sono 21 punti in palio: cerchiamo di portarne a casa il più possibile”. Il presidente, inoltre, ha ammesso di avere un sogno nel cassetto: “Il primo regalo che vorrei fare ai miei tifosi? Non dipende da me. Vorrei tanto che si riaprissero gli stadi, almeno parzialmente. Credo che sia arrivato il momento di pensarci. Le partite sembrano delle amichevoli, i giocatori sono spremuti. Giocare senza pubblico è veramente brutto, rischiamo di fare disamorare gli appassionati. Poter riaprire la Sardegna Arena ai tifosi per Cagliari-Juventus, ultima partita casalinga della stagione, sarebbe una vera festa per l’anno del Centenario“.

