Cagliari, Giulini: “Mercato? A gennaio potevamo chiudere per due difensori esperti”

Una stagione fatta di alti e bassi per il Cagliari e il presidente Giulini esprime qualche piccolo rimpianto.

Il numero uno della compagine sarda, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico Eusebio Di Francesco, si è soffermato sulla passata sessione di mercato invernale, priva di colpi a sorpresa di un certo calibro:

VIDEO Cagliari, Zenga non ha convinto: i sardi ripartono da Eusebio Di Francesco

“La gestione del mercato di gennaio, probabilmente abbiamo provato a chiudere per Kjaer e Juan Jesus, ma non è stato possibile. Quindi abbiamo deciso di puntare su Pereiro, forse questo poteva essere pensato in modo diverso: non per Pereiro, che son sicuro farà una grande stagione, quanto per la scelta di non prendere un difensore“.

Cagliari, Di Francesco: “Voglio portare entusiasmo in questa città. Sul periodo alla Samp…”