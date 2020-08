Cagliari, Di Francesco: “Voglio portare entusiasmo in questa città. Sampdoria scelta frettolosa, Nainggolan…”

Eusebio Di Francesco pronto per una nuova avventura dopo la breve e difficile parentesi con la Sampdoria.

Il neo tecnico del Cagliari, intervenuto durante la conferenza stampa di presentazione, si è espresso in merito a diverse tematiche: la scelta di approdare in Sardegna, i complicati mesi vissuti con i blucierchiati,la grande voglia di riscatto: “Adesso ci stiamo approcciando ai discorsi tattici. Voglio portare un gioco divertente ed entusiasmo in questa città. Sono convinto che miglioreremo sotto tutti i punti di vista. Mi ha convito il grande desiderio di Giulini di avermi a Cagliari. Il suo modo di fare è stato fondamentale e c’è la voglia di condividere ogni scelta di questo biennio. Riparto dopo tre mesi particolari alla Sampdoria in cui ho fatto una scelta frettolosa. Con il presidente è nata un’empatia fin dall’inizio. Parto da Radja che conosco benissimo, anche se il giocatore ora è dell’Inter. Non dipenderà solo da noi ma anche dalle loro scelte, anche se l’auspicio di trattenerlo ci sarebbe, visto il suo attaccamento alla maglia. Per il resto, abbiamo parlato di tante cose e adesso è il momento di mettere le cose nero su bianco, grazie anche alla grande disponibilità del presidente”.

