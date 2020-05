Cagliari, Giulini chiama l’Inter: “Vorrei tenere Nainggolan, ma non dipende da me”

Il desiderio di Tommaso Giulini.

Con il Cagliari Radja Nainggolan è riuscito nuovamente a ritrovare la sua forma ideale dopo l’annata negativa vissuta con la maglia dell’Inter, prendendo in mano i rossoblù e trascinandolo verso i piani alti della classifica con la sua classe e la sua abilità nell’impostare l’azione e dettare i tempi di gioco. Tuttavia, considerate le gravi perdite economiche causate dallo stop del campionato in seguito all’emergenza Coronavirus, non è chiaro se il club sardo rinnoverà il prestito del Ninja, che potrebbe dunque ritornare all’Inter al termine dell’attuale stagione.

Al termine della stagione attuale, il centrocampista belga tornerà comunque all’Inter, in attesa di comprendere quale sarà il suo futuro. Durante un’intervista ai microfoni di Sky Sport il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha espresso il suo desiderio di tenere Nainggolan nella sua squadra anche il prossimo anno. Queste le sue dichiarazioni: “Non vi nego che mi piacerebbe vedere ancora Radja con la nostra maglia. Questa è una stagione un po’ mutilata, quando l’abbiamo preso l’idea era di tenerlo per una vera stagione e non per una strana come questa. Poi è chiaro che il cartellino non è nostro e che dipendiamo evidentemente da quelle che saranno le decisioni dell’Inter“.