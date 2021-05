Cagliari-Genoa, Semplici: “Partita col Verona la svolta. Futuro? Vedremo”

Il Cagliari conclude la stagione con una salvezza nelle ultime giornate.

Cagliari, Semplici: “Salvezza? In pochi ci credevano. Ecco la partita della svolta”. E sul suo futuro…

Un’annata particolare quella degli uomini del presidente Giulini, che nonostante i nomi altisonanti all’interno della rosa, sono stati per lungo tempo nelle zone paludose della classifica. L’addio di Di Francesco e l’avvento di Leonardo Semplici ha portato a una salvezza nelle ultime settimane. Proprio il tecnico ex Spal, al termine del match perso contro il Genoa ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Semplici è contento per aver centrato un obiettivo complicato: “Sicuramente la squadra è forte vedendo i nomi a disposizione. Però va anche detto che dopo 23 partite avevamo 15 punti. Abbiamo portato le nostre idee, dovevamo fare qualcosa di diverso. Abbiamo toccato le corde giuste in ognuno e il merito va soprattutto ai ragazzi, che hanno dato grande disponibilità e disputato un grande finale di stagione. Stasera abbiamo fatto una bella prestazione, ma il Genoa è stato bravo a sfruttare le poche occasioni che abbiamo concesso. Sono soddisfatto del percorso che abbiamo fatto, devo ringraziare i ragazzi per quanto fatto nelle ultime 15 partite”.

Il futuro dell’attuale tecnico dei sardi è incerto, lui non si sbilancia: “Io me lo auguro, quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. La settimana prossima decideremo il futuro mio e del Cagliari”.