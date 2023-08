Cagliari, ecco Prati: “Finalmente qui! Sono felice e grazie per tutto questo affetto”

Corteggiato da Palermo e Cagliari, alla fine Matteo Prati ha scelto la piazza rossoblù . L'ormai ex centrocampista della Spal ha rilasciato alcune dichiarazioni per la prima volta come nuovo acquisto dei sardi sui canali social del club:

"Ciao a tutti i tifosi rossoblù, finalmente sono arrivato, non vedevo l'ora. Sono felice, contentissimo, vi ringrazio per l'affetto che mi avete dato in questi giorni. Non vedo l'ora di vedervi allo stadio, ci vediamo presto. Forza Cagliari!"