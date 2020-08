Cagliari, Di Francesco: “Sensazioni nettamente positive, pronto a ripartire. Il futuro di Nainggolan…”

Il nuovo tecnico del Cagliari si presenta al suo nuovo pubblico.

Nonostante le buone prestazioni e il raggiungimento dell’obiettivo salvezza, Walter Zenga non è riuscito a guadagnarsi il rinnovo del contratto, e per tale motivo il presidente Tommaso Giulini ha scelto il suo sostituto. Si tratta di Eusebio Di Francesco, che dopo l’esonero dalla Roma e la pessima esperienza alla Sampdoria, era rimasto svincolato in attesa di una chiamata importante.

Cagliari, Di Francesco: “Voglio portare entusiasmo in questa città. Sampdoria scelta frettolosa, Nainggolan…”

Alla guida dei rossoblù il tecnico proverà a riportare in auge il bel calcio che lo aveva reso noto sulla panchina del Sassuolo, cercando di migliorare il piazzamento in classifica del club sardo che all’inizio dell’attuale stagione era tra le squadre più in forma di tutto il campionato. Dopo la conferenza stampa per la sua presentazione, Di Francesco si è concesso anche per un’intervista ai microfoni di Sky Sport, ribadendo nuovamente i suoi obiettivi per il prossimo campionato e facendo chiarezza sulla situazione legata alla possibile permanenza di Radja Nainggolan e ai tanti giovani presenti in rosa con cui potrà lavorare. Queste le sue dichiarazioni:

“Le sensazioni sono nettamente positive. Ho tanta voglia di riprendere quello che ho lasciato per strada e magari ridare entusiasmo al Cagliari. Nainggolan? Abbiamo un ottimo rapporto, ma il suo futuro dipenderà da tante dinamiche. Radja è un calciatore forte, unico, per le caratteristiche che ha. Lanciare altri giovani come ho fatto con Zaniolo alla Roma? Ho il dovere di operare con grande attenzione, il Cagliari lavora molto bene coi giovani e siamo pronti quindi a dare importanza a tutto il parco giocatori a disposizione. Ho visto tante partite e mi sono preparato per ripartire. Ho notato diverse cose interessanti, non solo in Italia, e mi sono riunito spesso col mio staff per parlarne e prendere spunto“.