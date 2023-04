Reggina-Brescia, Gastaldello: “Vittoria nata dalle settimane passate. Andrenacci…”

"Abbiamo avuto la grande voglia di venire fuori da questi momento, i ragazzi lo stanno mettendo in pratica. E' una vittoria nata da quelle settimane passate in cui i risultati non venivano. Nel finale abbiamo avuto un pò di fortuna, ma la fortuna aiuta chi ha coraggio. Sono contento per i ragazzi, ma ora non abbassiamo di un centimetro la voglia e l'intensità. Godiamoci la vittoria e iniziamo a pensare già alla prossima partita. Non so se è la gara della svolta, ma la vittoria al Granillo ci può dare entusiasmo.