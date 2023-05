Palermo, per i playoff: ora o mai più! Corini ritrova il suo Brescia e deve batterlo

I rosanero domani avranno la sfida che vale una stagione. Playoff o rimpianti, non ci sono altre strade. Battere le 'Rondinelle' un obbligo, al netto delle numerose concorrenti per il vagone delle prime otto di Serie B. Due posti e sei squadre in competizione. Lasciare punti per strada significherebbe aprire la strada al Pisa o alla Reggina di turno.