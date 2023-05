Palermo, verso il Brescia: Corini vuole i playoff con i suoi titolari. C’è Tutino

Il Palermo sfiderà il Brescia venerdì diciannove maggio a partire dalle ore 20.30 allo stadio 'Renzo Barbera'

"Palermo, Corini si gioca la finale con i fedelissimi: in avanti c’è Tutino". Questo il titolo dell'articolo in apertura dell'edizione odierna del Giornale di Sicilia che punta i riflettori sul match che vedrà impegnati i rosanero di Eugenio Corini, al 'Renzo Barbera' - venerdì 19 maggio a partire dalle ore 20.30 - contro il Brescia di Daniele Gastaldello.

Palermo-Brescia, tifosi rosanero a caccia del biglietto: possono battere il record — La compagine rosanero è alla vigilia di una sfida che può valere una stagione. Si può facilmente definire come una finale. Uno spareggio che può concedere il pass per i playoff, o infliggere l'amarezza di non avercela fatta. Probabilmente le sfide contro Como e Benevento, nelle quali sono arrivati due pareggi, i ragazzi del 'Genio' con maggiore coesione e spirito propositivo, avrebbero potuto strappare i necessari tre punti ed essere già piazzati nel vagone che li dirigerà al torneo post regular season. Dunque, domani più che mai, battere Bisoli e compagni sarà fondamentale.

Il tecnico del club targato City Football Group è pronto a giocarsi le sue migliori carte, sapendo di non poter contare su Ivan Marconi, vittima di una squalifica nella trasferta di Cagliari. Quindi spazio al sempre presente Pigliacelli, il quale disputerà la sua trentottesima gara di Serie B stagionale. Fiducia a Bettella nel pacchetto arretrato, al fianco di due punti cardine come Mateju e Nedelcearu. Restano fuori, ancora una volta, Graves ed Orihuela.

Poi c'è la zona nevralgica: "In mezzo al campo, dopo tante settimane, è finalmente tornato l’imbarazzo della scelta ma non ci saranno cambiamenti. Reparto al completo per Corini, che avrà modo anche di cambiare a partita in corso in base alle necessità che la stessa richiederà", si legge.

Torna in attacco Brunori, e i suoi gol, in un match dal peso specifico notevole, sarebbero vitali per il Palermo. "Il bomber rosanero guiderà l’attacco del Palermo e lo farà in coppia con Tutino: nelle ultime 4 partite, Corini si è voluto affidare al napoletano per fare da partner al numero 9 rosanero. Anche stavolta, le scelte dovrebbero ricadere sull’ex Parma: a loro due, quindi il compito di scardinare la difesa dei Brescia e far esultare il Barbera. Soleri la prima alternativa. Vido la carta della disperazione, sperando che stavolta non ce ne sia bisogno", chiosa il noto quotidiano siciliano.