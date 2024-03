Corini: “Troppi errori, in questo momento non possiamo ambire ai primi due posti”

Il Palermo contro il Brescia ha pagato l'ampio turnover, specialmente l'impiego di Marconi protagonista in negativo fino al 22' in cui ha ricevuto il cartellino rosso. La formazione lombarda concede qualche occasione ai rosanero nella ripresa ma rimane in saldo controllo del match. Secondo ko consecutivo dei siciliani. Questo il pensiero di mister Eugenio Corini in mixed zone dopo il triplice fischio della sfida delle 14:00 allo stadio "Rigamonti":

"La partita in casa con la Ternana e oggi ha certificato che in questo momento facciamo degli errori che purtroppo ci penalizzano, paghiamo perché dentro la partita qualcosa di interessante la facciamo. Poi facciamo degli errori che compromettono tutto. Abbiamo fatto molto bene a Cremona nel primo tempo, nel secondo tempo quei cinque minuti abbiamo rimesso in gioco la Cremonese, non siamo riusciti a vincerla. Con la Ternana abbiamo perso lucidità. Oggi nonostante un inizio shock la squadra l'ha ripresa bene con i gol del pareggio e dell'1-2. Poi purtroppo c'è stata l'espulsione, il gran gol di Paghera... E' un momento difficile, delicato. Peccato perché la condizione di certificare certi valori c'era, era il momento giusto, le partite giuste per farlo vedere. Purtroppo non l'abbiamo fatto. In questo momento non possiamo ambire ai primi due posti, le ultime due prove non sono state fatte bene e non hanno portato al risultato. Dopo il gol di Paghera loro hanno preso coraggio, ci hanno schiacciato. Non siamo riusciti a difendere il 2-2. Nel secondo tempo la squadra ha fatto una partita ordinata, sapevamo che non potevamo pressare alto perché eravamo in inferiorità, era molto difficile".