Calciomercato, pazza idea Como: dal Brescia si tenta il colpaccio Mario Balotelli

L’attaccante di origini palermitane nell’ultima stagione, non ancora conclusasi, ha vestito la maglia del Brescia alternando prestazioni degne di nota a periodi negativi che ne hanno compromesso l’impiego in campo. Nelle ultime ore dalla Serie C è arrivata una pazza idea su un ipotetico trasferimento del centravanti classe ’90 dalle Rondinelle al Como. Situazione chiaramente complicata perché Super Mario difficilmente accetterà di giocare in Lega Pro, ma la mancanza di offerte potrebbe magari spingere l’ex azzurro ad accettare la corte dei lombardi.

“Operazione ai limiti dell’impossibile, eppure qualcosa c’è stato. Mario Balotelli potrebbe ripartire dalla Serie C”, questo quanto si legge su gianlucadimarzio.com. Il club comasco è l’unico italiano ad avere chiesto informazioni su Balotelli, e sembrerebbe che “la proprietà indonesiana del Como sarebbe anche disposta ad accettare la richiesta economica del giocatore. Un incontro già si è tenuto, la proposta è stata presentata. Resta il grande ostacolo della categoria: al momento è tutto fermo e si dovrà attende molto tempo”, si legge ancora.

