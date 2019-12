Brescia-Sassuolo, Corini: “La squadra ha mostrato maturità, cavalchiamo l’onda! De Zerbi? Un grande tecnico”

Eugenio Corini ha riportato entusiasmo a Brescia: due vittorie nelle ultime due gare per le “Rondinelle” che sembrano essersi riprese.

Brescia-Sassuolo, il derby di De Zerbi: “Tifo rondinelle e ne sono orgoglioso. Volevo Balotelli? Ecco la verità”

Il periodo vissuto sulla panchina dei lombardi da parte di Fabio Grosso aveva annientato l’autostima della squadra che non riusciva a uscire da quel vortice negativo che l’aveva avvolta. Il ritorno del “Genio” ha riportato serenità e soprattutto risultati, queste le sue parole durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo. La gara è un recupero della 7a giornata, la partita era stata posticipata a causa del decesso del presidente neroverde Giorgio Squinzi.

“Era giusto aspettare per giocare questo match, andiamo a sfidare una squadra forte: abbiamo voglia di scendere in campo, siamo fiduciosi, vogliamo fare una grande prestazione. Da queste ultime due vittorie ho visto la crescita di maturità importante, vedo solidità mentale. Il lavoro di De Zerbi si riconosce, è una formazione ben organizzata. Hanno giocatori importanti, quando giocano sui laterali creano problemi. Il mio collega è stato un fantasista di qualità, ma anche studioso del calcio: penso sia un allenatore molto bravo e con grandi prospettive. Cerchiamo di cavalcare l’onda di entusiasmo, però l’equilibrio al contempo mai deve mancare. Speriamo di restare dentro al campionato, eravamo in un momento di grande difficoltà, la corsa per la salvezza è ancora molto lunga”.

