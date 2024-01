Brescia, l’ex Brunetti: “Cellino come Zamparini, un istrionico. Gastaldello-Maran…”

Le dichiarazioni di Filippo Brunetti, ex calciatore del Brescia, sul presidente Massimo Cellino, paragonandolo a Maurizio Zamparini.

⚽️

Parola a Luca Brunetti. L'ex calciatore tra le altre del Brescia - ai microfoni di "TuttoMercatoWeb" - ha parlato di alcune squadre del campionato di Serie B, tra le quali, il club del patron Massimo Cellino, paragonato al compianto ex presidente del Palermo, Maurizio Zamparini per gli esoneri degli allenatori. Di seguito, le sue parole:

Brescia in campo a Modena. Partita che può dare risposte importanti per l’accesso ai Play-Off. “Ci metterei pure la Samp e il Bari nel novero, dato che c’è tutto il girone di ritorno. L’unica squadra che reputo superiore è il Parma. Le altre possono giocarsela tutte quante. In 12 punti ci sono tutte le squadre che possono giocarsela”.

Gastaldello aveva fatto bene, come vedi ora Maran? “Gastaldello è giovane, non ha l’esperienza di Maran. Per come era andato il campionato dello scorso anno nel finale, ci si aspettava una partenza migliore e di lì è nato il valzer in panchina”.

Cellino terminerà mai il valzer continuo d’allenatori? “Cellino lo reputo un po’ come Zamparini. Un istrionico. Un presidente che dopo qualche partita silura direttamente gli allenatori. È il suo modo d’essere, difficilmente cambierà”.

Su quale settore del campo dovrebbe intervenire di più il Brescia per provare ad aumentare il livello generale dei risultati? “La difesa mi sembra ben strutturata. Credo che l’attacco sia un po’ anemico. Il tassello ci vorrebbe”.

La tifoseria del Brescia aveva chiuso “male” lo scorso anno con la sconfitta in casa col Cosenza. Ravvisi un clima più disteso quest’anno? “Brescia, così come Bergamo, è una piazza caldissima. Sono cose che non dovrebbero succedere ed invece è successo. I tifosi del Brescia ultimamente sono un po’ “bloccati”, dal fatto che volevano qualcosa in più e non riescono ad ottenerlo. Anche il rapporto col presidente non è mai decollato e le grandi proteste dell’anno scorso hanno esacerbato il clima. È un clima passionale, quello bresciano, ma bisogna andare con i piedi di piombo”.

Un’altra piazza calda dove hai giocato è Perugia. “Il Perugia è un’altra piazza in sofferenza. La Serie C gli va stretta e ci sono un po’ di “rumori”. Speriamo che il presidente riesca a fare mercato. Vedo il Cesena superiore, ma speriamo che anche in Umbria possano gioire”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.