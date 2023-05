Brescia, incubo retrocessione: il patron Cellino seguirà la squadra a Palermo

Tre giorni e andranno in scena le sfide valevoli per l'ultima giornata della regular season di Serie B. Alle ore 20:30, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo ospiterà il Brescia a caccia di punti salvezza. Con Spal e Benevento già retrocesse in Serie C, la classifica deve ancora decretare la terza retrocessione diretta e le due squadre che dovranno giocare i playout. Con la Rondinelle che dovranno necessariamente battere la squadra dell'ex Eugenio Corini - che dalla sua dovrà provare a vincere per qualificarsi ai playoff - per evitare la discesa diretta in Lega Pro e sperare nello spareggio.